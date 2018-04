Verbod in Kenia op film over twee vrouwen die verliefd zijn

on

De Keniaanse film ‘Rafiki’ is door de filmcommissie in Nairobi verboden. Iedereen die de film bezit, vertoond of bekijkt, overtreedt de wet. De film gaat over de liefde tussen twee vrouwen en homoseksualiteit is in Kenia nog altijd bij wet verboden.

Op het overtreden van de wet staat een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar. De Britse wetten uit de koloniale tijd zijn nog altijd van kracht.

‘Rafiki’ is de eerste Keniase film ooit die getoond wordt op het festival van Cannes. Rafiki betekent vriend in het Swahil. Het verhaal is gebaseerd op de bekroonde novelle ‘Jambula Tree’ van de Ugandese auteur Monica Arac Nyeko. In het verhaal worden twee jonge vrouwen die tot twee politiek tegenovergestelde groepen behoren, op slag verliefd op elkaar

Regisseur Wanuri Kahiu is ontdaan.’Volwassen Kenianen krijgen niet het recht om zelf te oordelen en te beslissen welke films ze willen zien’, zegt ze. Wel is ze blij dat de film in Cannes te zien is, ‘Dan kan de rest van de wereld kennis maken met mijn verhaal over het moeilijke leven van twee lesbiennes in Kenia.’

