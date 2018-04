Radio 29-04: Een kersverse ridder en een nieuwe voorzitter

on

Danny de Vries is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, onder meer voor zijn inzet voor de homo-emancipatie.

Zo nam hij het initiatief van de Enschede-boot tijdens de Canal Parade in Amsterdam in 2008 en hij was betrokken bij de organisatie van Roze Zaterdag in Enschede in 2004. Tegenwoordig is hij actief bij de organisatie Amsterdam Gay Pride.

In de Roze Golf een gesprek met Danny en met Ed Wallinga. Hij was het die de aanvraag voor de onderscheiding initieerde.

COC Twente Achterhoek heeft na lange tijd weer een voorzitter: Freerk Jager. Hij is al jaren betrokken bij de homobelangenorganisatie. Hij vertelt over nut en noodzaak van zijn COC-verenging.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 29 april tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

