Voorvechter homo-emancipatie Danny de Vries krijgt lintje

In Enschede is Danny de Vries benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet voor de homo-emancipatie, het koningshuis en zijn inzet tijdens en na de vuurwerkramp.

De Vries was op 13 mei 2000 op pad voor TV Oost en maakte beelden van de explosie bij de vuurwerkfabriek. De beelden gingen de hele wereld over hielpen de impact en de omvang van de ramp beseffen. De vergoedingen voor het gebruik van die beelden stelde De Vries altijd beschikbaar aan goede doelen.

In de tijd dat Danny de Vries in Enschede woonde, was hij onder meer betrokken bij de opzet van het evenement Kingsnight, vrijwilliger bij de Oranjevereniging in Enschede en het Nationale Comité 200 jaar Koninkrijk.

Roze Zaterdag

Daarnaast was Danny de Vries een van de organisatoren van Roze Zaterdag in Enschede in 2004, Enschede Roze in 2010 en hij was betrokken bij het Vooroordelenteam, een voetbalteam met spelers die te maken hadden me vooroordelen vanwege hun geaardheid, handicap of afkomst.

Eclips

Ook is Danny de Vries betrokken bij ‘Enschede Eclips’, een lhbti-monument dat op het Hoedemakerplein in Enschede komt te staan als winnend ontwerp van een wedstrijd van Artikel 1 Overijssel.

Daarnaast is Danny de Vries actief bij de Amsterdam Pride, de organisatie van de jaarlijkse botenparade door de grachten van de stad.

Twentse ambassade

Samen met zijn partner runt hij het communicatiebureau AlbersDeVries. Zij zijn de initiatiefnemers van de Twentse ambassade in Amsterdam en Rotterdam. Er wordt gewerkt aan een derde vestiging in Maastricht.

