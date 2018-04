Nederland blijft Cuba zien als veilig land voor homoseksuelen

on

Nederland blijft Cubaanse homoseksuele asielzoekers terugsturen; het ambtsbericht voor Cuba wordt niet aangepast. Dat heeft staatssecreatris Harbers in een brief laten weten aan LGBT Asylum Support.

LGBT Asylum Support had de staatssecreatris om aanpassing gevraagd.

Volgens de stichting die homoseksuele asielzoekers bijstaat is Cuba geen veilig land voor homoseksuelen. LHBTI-ers worden in Cuba gezien als contrarevolutionaire opponenten. Volgens het Cubaanse Mensenrechtenobservatorium OCDH en juridisch adviesbureau Lexinter lopen LHBTI-ers die naar Cuba worden teruggestuurd groot risico om in de gevangenis te belanden. Zij verdienen daarom de status van ‘risicogroep’ of ‘kwetsbare minderheidsgroep’, waardoor ze toch voor asiel in aanmerking kunnen komen.

De staatssecretaris ziet daar geen aanleiding voor.

Rapport

LGBT Asylum Support betreurt de reactie van de staatssecretaris. De stichting heeft het rapport ‘The Cuban LGBTI Blackbook: geen vrijheid, geen rechten’ opgesteld, waarin onderbouwd wordt waarom Cubaanse LHBTI-ers uit Cuba bescherming van de Nederlandse staat verdienen. Zo is in het rapport een voorbeeld opgenomen is van een Cubaans arrestatiebevel tegen een LHBTI-er.

Het rapport is op 11 april behandeld door de Commissie Veiligheid en Justitie. Leden van verschillende partijen hebben de staatssecretaris daarover vragen gesteld die nog niet beantwoord zijn. Voorafgaand aan de behandeling demonstreerden asielzoekers voor het Kamergebouw (foto).

Stijging

Sinds november 2017 merkten LGBT Asylum Support en verschillende Cocktailprojecten van het COC een stijging van LHBTI-asielzoekers uit Cuba.

Asielaanvragen werden afgewezen omdat Cuba als veilig land van herkomst gezien wordt.

Eind februari zond COC Nederland al een brief aan staatssecretaris Mark Harbers en de Kamer om asiel voor deze groep eenvoudiger te maken.

