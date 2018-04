ChristenUnie en GroenLinks: ‘hate crimes’ zwaarder straffen

on

Regeringspartij ChristenUnie en oppositiepartij GroenLinks willen dat misdrijven tegen een hele groep mensen een derde tot de helft zwaarder worden bestraft.

Aanleiding is het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant in december in Amsterdam.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Kathelijne Buitenweg van GroenLinks wijzen ook op anti-homo-geweld, bijvoorbeeld in Arnhem vorig jaar, waarbij een homostel werd mishandeld door een groep jongeren. Het Openbaar Ministerie voerde homodiscriminatie op als verzwarende omstandigheid, maar de rechter achtte dat niet bewezen.

Hate crime

De twee partijen roepen minister Grapperhaus van Justitie op om een ‘hate crime’-artikel op te nemen in het Wetboek voor Strafrecht. Doet hij dat niet, dan komen ze zelf met een wetsvoorstel.

Op mishandeling, ook van een homostel dat hand in hand over straat gaat, staat nu maximaal drie jaar.

Aanval op vrijheid

Segers zegt: ‘Een aanval op een Jood, ex-moslim, moslim, homo, christen of wie dan ook vanwege wat diegene is of gelooft, is uiteindelijk een aanval op de vrijheid om van elkaar te mogen verschillen. Op onze rechtsstaat dus.’

‘Huidige wet volstaat’

Hoogleraar Sanctierecht Henny Sackers zegt in de Volkskrant weinig te zien in het nieuwe voorstel van ChristenUnie en GroenLinks. ‘De huidige wet- en regelgeving volstaat. Het Openbare Ministerie heeft voldoende mogelijkheden om in de eis tot uiting te brengen dat er bij een delict discriminatoire aspecten meespeelden. Dat gebeurt ook, blijkt uit de praktijk. Justitie zit in dat soort gevallen behoorlijk zwaar aan de eis, maar het is aan de rechter om te bepalen of die motieven ook bewezen zijn. In concrete zaken is dat soms gewoon heel moeilijk. Een nieuwe wetsbepaling verandert dat niet.’

Haatzaaien

Sackers wijst erop dat een deel van de hate crimes ook al onder het wetsartikel haatzaaien kan vallen. In de formatie is afgesproken dat de strafmaat voor dergelijke misdrijven wordt verdubbeld.

De hoogleraar is sceptisch over het normerend effect van een nieuwe wet. ‘Politici moeten strafbepalingen niet gebruiken om iets voor de bühne te brengen. Dat kunnen ze op een andere manier doen. Via het strafrecht kun je mensen geen beschaving bijbrengen.’

(Bron: NOS, de Volkskrant)

