Tussenuur: seksuele voorlichting op scholen kan beter

Op veel middelbare scholen is seksuele voorlichting nog steeds heel stoffig en awkward. Zo zegt 77 procent van de jongeren te weinig of geen informatie te krijgen over de leuke kanten van seks.

Tussenuur, het online jongerenproject van omroep Human voor NPO 3FM, onderzoekt wat er beter kan.

Seksuele voorlichting moet en kan positiever. En uitgebreider. Op veel scholen zijn lessen nog steeds heel erg gericht op de biologische kant van seks. Een man en een vrouw. Piemel en vagina. Seks. Zwanger. Soa’s. Pas op! Seks is gevaarlijk! Dat werk.

Om te onderzoeken wat er beter kan, ging de redactie van 3FM Tussenuur in gesprek met scholieren, seksuele voorlichting-expert Belle Barbé van Wipsite en het COC. Ze formuleerden vier thema’s die bij seksuele voorlichting vaak onderbelicht zijn. Zoals seksuele diversiteit, weerbaarheid, genot en erogene zones en communicatie en consent.

Vrienden van 3FM Tussenuur, 3FM-DJ Eva Koreman (links op de foto) en seks-YouTuber Linda de Munck vinden ook dat de seksuele voorlichting veel beter, leuker en positiever kan. Ze maakten er een filmpje over.

(Bron en foto: Human)

