Sidney Smeets vertelt over het leven van Herschel Grynszpan

Op 7 november 1938 hoort de zeventienjarige, illegaal in Parijs verblijvende Herschel Grynszpan dat zijn zus samen met duizenden andere Pools-Duitse joden door de nazi’s is gedeporteerd.

Grynszpan koopt een pistool, loopt de Duitse ambassade binnen en schiet de jonge Duitse diplomaat Ernst von Rath neer. Von Rath overlijdt twee dagen later. Zijn dood is de aanleiding voor tot de Kristallnacht.

Ten tijde van het proces ontstaat het gerucht dat Grynszpan een relatie heeft gehad met Von Rath. Het gerucht zou de Duitse diplomaat in een kwaad daglicht stellen en een verdediging mogelijk maken op grond van psychische overmacht of een crime passionel.

Aan de hand van uitvoerig archiefonderzoek vertelt schrijver en advocaat Sydney Smeets donderdagavond 3 mei in Enschede het ware verhaal over het roerige leven van Herschel Grynszpan.

Sidney Smeets vertelt hoe het noodlot Herschel Grynszpan in zijn greep krijgt als de raderen van de nationaalsocialistische gaan draaien en hoe het Grynszpan uiteindelijk lukt om het beoogde showproces tegen hem tot staan te brengen – ten koste van zichzelf.

Sidney Smeets schreef het boek ‘De Wanhoopsdaad’ over het tragische leven van Herschel Grynszpan.

Het verhaal over Herschel Grynszpan wordt door Sidney Smeets vertelt in de Openbare Bibliotheek aan de Pijpenstraat 15 in Enschede vanaf 19.30 uur. Smeets is er op uitnodiging van COC Twente-Achterhoek en de Openbare Bibliotheek Enschede.

