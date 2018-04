Chinese Twitter laat homobijdrages na protest toch ongemoeid

on

Het Chinese sociale netwerk Sina Weibo laat homovriendelijke bijdrages toch ongemoeid.

Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt na de ophef die ontstond na de mededing afgelopen vrijdag dat het voortaan pornografische, gewelddadige en homoseksuele video’s en cartoons zou censureren.

Het besluit om te gaan censureren werd ingegeven door nieuw beleid van de Chinese overheid, maar werd teruggedraaid na hevige kritiek van gebruikers.

Homo’s protesteerden met de hastags #IAmGay# en #ScumbagSinaHelloIAmGay#. Sommigen probeerden de censuur uit door foto’s te plaatsen van hun zelf met hun partner, vrienden of familie.

Daarop besloot Sina Weibo homovriendelijke bijdrages toch ongemoeid te laten.

Homoseksualiteit is in China niet verboden, maar met name buiten de grote steden heersen conservatieve opvattingen.

(Bron: BBC)

