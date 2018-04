Hetero-man vlucht geschokt uit stoomsauna van sportschool

on

Een man heeft sportschool Equinox in New York voor de rechter gedaagd, nadat hij in de stoomsauna van de sportschool geconfronteerd werd met een aantal mannen die elkaar betasten.

‘Ik dacht: er is geen ontsnapping mogelijk, ik word seksueel misbruikt’ en hij vluchtte de sauna uit. Hij deed zijn beklag bij de receptie, maar niemand ondernam volgens de man actie.

‘Het is een probleem, en het is iets waar elke sportschool in New York City, en niet alleen Equinox, een probleem mee heeft,’ zei de manager in een gesprek met het slachtoffer, zo blijkt uit een geluidsopname in bezit van The New York Post.

Het voorval vond plaats in november vorig jaar. Een woordvoerder van de sportschool verklaarde dat klachten altijd grondig onderzocht worden en dat de school een nultolerantiebeleid kent voor ‘ongepast gedrag’.

Volgens de advocaat van de geschrokken heteroseksuele huisvader heeft de sportschool geweigerd het lidmaatschap van de overtreders in te trekken.

(Bron: The New York Post, foto: archief)

