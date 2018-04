Radio 15-04: Nieuwe serie ‘Uit de Kast’ met nieuwe presentator

on

Het tv-programma ‘Uit de Kast’ krijgt dit najaar een vervolg en een nieuwe presentator. Klaas van Kruistum volgt Arie Boomsma op, die het programma tussen 2010 en 2014 presenteerde.

In het programma volgt Klaas jonge homo’s en lesbiennes bij hun coming out.

In de Roze Golf een gesprek met Klaas over de manier waarop het programma gemaakt wordt en over hoe de deelnemers begeleidt worden.

De voorbereidingen voor vier aflevering zijn in volle gang en Klaas en zijn team zoeken nog homo’s en lesbiennes die mee willen werken aan het programma.

Verder meer over de Regenboog Viering, die zondag 22 april in de Grote Kerk in Enschede wordt gehouden.

Voor de viering is een speciaal projectkoor opgericht dat wordt geleid door Edwin Beskers.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 15 april tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel