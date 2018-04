Rotterdamse politiek wil onderzoek naar anti-homogeweld

on

Rotterdam moet onderzoeken hoe vaak er sprake is van anti-homogeweld. Zowel de gevallen waar aangifte van gedaan wordt, als de voorvallen waarbij dat niet gebeurt moeten in kaart worden gebracht. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad.

Leefbaar Rotterdam diende donderdag een verzoek in om te debatteren over de noodzaak van het onderzoek. Dat doen ze naar aanleiding van geweldsdelicten tegen homo’s die landelijke media halen. De partij werd daarin gesteund door de VVD, CDA, D66 en GroenLinks in Rotterdam.

De partij stelt dat alleen extreme vormen de media halen, maar dat het onbekend is hoeveel geweld er tegen LGBT’ers is. ‘Vele stompen, trappen en scheldpartijen gaan aan ons voorbij zonder nieuwsbericht’, schrijft Leefbaar in een brief aan het college.

Het laatste landelijke onderzoek naar anti-homogeweld dateert uit 2014.

Om het geweld effectief aan te pakken wil de partij dat er eerst harde cijfers op tafel komen. Niet alleen naar het aantal geweldplegingen moet onderzoek gedaan worden. Ook onder welke omstandigheden die plaatsvinden, waarom er geen aangifte gedaan wordt en hoe het gesteld is met de acceptatie van de homogemeenschap moet worden onderzocht.

