Radio 08-04: Belaagd na een afspraakje via een app en dan?

Je maakt een afspraakje via een dating-app en je wordt op de afgesproken plek belaagd. Het overkwam afgelopen weekeind twee mannen in Dordrecht.

Zij deden aangifte en er zijn inmiddels aanhoudingen verricht, maar niet iedereen stapt naar de politie. Angst, schaamte, zeg het maar. Toch is het belangrijk om in gevallen bedreiging en mishandeling de politie in te schakelen . Via Roze in Blauw kun je praten met iemand van de politie die zelf homoseksueel is of in elk geval kennis van zaken heeft.

In de Roze Golf meer over de mishandeling in Dordrecht en over Roze in Blauw.

LET OP: de uitzending begint in verband met de voetbalwedstrijd Ajax – Heracles tien minuten later.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 8 april tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

