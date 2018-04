‘Goed gesprek’ over tegen-advertentie in RD krijgt vervolg

on

Reformatorisch Dagblad heeft woensdag ‘een goed gesprek’ gehad met twee activisten over de protestflyer van Civitas Christiana tegen de reclame van Suitsupply die vorige week maandag met het Reformatorisch Dagblad was meegestuurd.

De flyer wekte de woede van voorvechters voor homorechten.

Een van hen, Jasper Klapwijk, haalde vervolgens met een crowdfundingactie ruim 6000 euro op om een tegen-advertentie – met zoenende mannen – in het RD te laten plaatsen. Hij kwam samen met Shirin Musa van actiegroep Femmes for Freedom naar de krant om de tegen-advertentie te bespreken.

Meer aandacht

Volgens Klapwijk was het gesprek met vertegenwoordigers van het RD ‘een goed gesprek, waarin we allebei onze positie hebben uitgelegd. Tijdens het gesprek bleek al dat we het niet eens zullen worden, maar dat we wel een gedeeld belang hebben: dat er binnen de reformatorische gezindte meer aandacht moet zijn voor homo’s en lesbiennes die uit de kast willen komen.’

Hoofdredacteur Steef de Bruijn bevestigt in het RD dat er een open en eerlijk gesprek is gevoerd, maar dat de gesprekspartners het niet met elkaar eens zullen worden, want ‘onze visies op homoseksualiteit lopen sterk uiteen’.

Vervolg

De commercieel manager van het RD, die ook bij het gesprek aanwezig was, wil eerst de tegen-advertentie van Klapwijk zien voordat hij beslist of die wordt geplaatst. Er komt volgende week nog een tweede gesprek over de advertentie.

(Bron: NOS, Reformatorisch Dagblad)

