Jongen van 14 verdacht van mishandeling na Grindr-date

De politie heeft een jongen van 14 jaar opgepakt in verband met de mishandeling en de bedreiging van twee mannen in Dordrecht. De twee hadden een afspraak gemaakt via de homodatingapp Grindr.

De politie denkt dat de jongen deel uitmaakt van een grotere groep en verwacht binnenkort meer aanhoudingen te verrichten.

Eén van de slachtoffers werd vrijdagavond in elkaar geslagen. Hij zou op een parkeerplaats in Dordrecht een andere man ontmoeten, maar in plaats daarvan werd hij opgewacht door een groep mannen en mishandeld. Hij raakte lichtgewond en moest zich laten behandelen in het ziekenhuis.

Waarschuwing

Het andere slachtoffer werd een dag later achterna gezeten. Hij kon net op tijd ontkomen. Burgemeester Kolff van Dordrecht waarschuwde homo’s via Twitter om voorzichtig te zijn met het maken van afspraken via datingapps en sites.

De politie roept mensen die ook slachtoffer zijn geworden van geweld nadat ze een afspraak hadden gemaakt via een datingapp op om zich te melden.

(Bron: NOS)

