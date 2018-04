Bekroonde film God’s Own Country is grote hit in de filmhuizen

on

Het veel bekroonde film God’s Own Country heeft in vier dagen tijd meer dan tienduizend bezoekers getrokken. Dat meldt distributeur September Film.

De film van Francis Lee is daarmee een grote hit in de Nederlandse filmhuizen in onder meer Deventer, Enschede en Zwolle.

God’s Own Country draait momenteel in dertig zalen en werd eerder bekroond op onder meer het Filmfestival van Berlijn en bij de British Independent Awards.

De best bezochte film in de Nederlandse bioscopen blijft Ready Player One van Steven Spielberg.

De film vertelt het verhaal van Johnny (Josh O’Connor) , die van ‘s morgens tot laat ’s avonds werkt op de boerderij van zijn ouders, verscholen in de mistige landschappen van Yorkshire. Hij probeert zijn frustraties weg te drinken in de lokale pub, hij beleeft er seksuele avonturen die nergens toe leiden. Als een Roemeense seizoenarbeider Gheorghe (Alec Secareanu) voor enkele weken op de boerderij komt werken, voelt Johnny allerlei ongekende emoties. Een intense relatie begint en zal Johnny’s leven voorgoed veranderen.

(Bron: ANP, foto’s September Film)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws