Weduwe Orlando-schutter heeft haar man niet geholpen

De weduwe van de man die 49 mensen doodschoot in de Amerikaanse nachtclub Pulse heeft haar man niet geholpen bij de voorbereidingen. Een jury in Florida heeft haar vrijgesproken.

Omar Mateen opende in juni 2016 met een automatisch geweer het vuur op de bezoekers van de homoclub in Orlando. In telefoongesprekken met de politie en media zei hij dat hij uit naam van IS handelde. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie.

De aanslag was de bloedigste schietpartij in de VS tot een schutter in Las Vegas het vuur opende op het publiek van een concert.

Bekentenis

Zijn vrouw Noor Salman (31) werd kort na de aanslag gearresteerd omdat ze haar man zou hebben geholpen. Zo zou ze er weet van hebben gehad dat hij een arsenaal aanlegde en zelfs zou hebben geholpen bij het uitzoeken van een doelwit. Ze tekende een bekentenis waarin dat stond.

Volgens de verdediging was die bekentenis onder druk afgelegd: de kwetsbare vrouw zou getekend hebben na een lange dag verhoren. Als bewijs voerden ze bonnetjes aan om te bewijzen dat Salman en Mateen niet in de buurt van Pulse waren op de dag waarop zij gezegd had dat ze er was geweest.

Haar advocaten zeiden juist dat ze door haar man werd bedrogen en mishandeld en niets wist van zijn plannen. ‘Zij was het eerste slachtoffer van Omar Mateen.’

Levenslang

Toen de jury het oordeel voorlas, raakte Salman geëmotioneerd. Nabestaanden van slachtoffers hoorden het vonnis stoïcijns aan.

Als ze schuldig was bevonden, had Salman levenslang kunnen krijgen.

(Bron: NOS)

