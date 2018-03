Gezin in Gevaar verspreidt flyer tegen Suitsupply via RD

on

Het Reformatorisch Dagblad heeft 40.000 flyers van de actiegroep Gezin in Gevaar verspreid. Abonnees van de christelijke avondkrant vonden maandag een pamflet op de deurmat waarmee ze kunnen protesteren tegen de reclamecampagne van modeketen Suitsupply, waarin zoenende mannen te zien zijn.

Hoewel de omstreden posters al uit het straatbeeld zijn verdwenen (ze hangen nog wel in winkels), is de actiegroep er een online petitie tegen begonnen. De flyer bevat ook een antwoordkaart die per post kan worden verstuurd.

‘Kledingfabrikant Suitsupply maakt reclame met zeer seksuele taferelen’, schrijft Gezin in Gevaar op zijn website. ‘Eerst sadistische onderwerping van vrouwen, nu zoenende mannen in erotische pose. Deze zedeloze taferelen zijn overal op straat te zien, ook door kleine kinderen.’

Het Reformatorisch Dagblad zegt dat de flyer een commerciële advertentiebijlage was, waarvoor Gezin in Gevaar gewoon heeft betaald. Zoals bij elke advertentie is beoordeeld of er gronden zijn waarop deze zou moeten worden geweigerd en die waren er in dit geval niet, zegt commercieel manager Cees Hovius.

Maar dat betekent volgens hem niet dat de krant verantwoordelijkheid neemt voor de boodschap van Gezin in Actie. Wel is Hovius geschrokken van de felle reacties op de flyer, die hij ‘grensoverschrijdend en kwetsend’ noemt. Het gaat vooral om scheldkanonnades op sociale media. Hij benadrukt dat de krant nooit mensen wil kwetsen.

De campagne van Suitsupply begon eind februari en riep meteen al heftige reacties op. Het bedrijf verloor duizenden volgers op sociale media en bushokjes waarin de posters van zoenende mannen te zien waren, werden kapotgeslagen. Het bedrijf schrok zelf van het grote aantal homofobe reacties.

Maar er kwam ook veel bijval, onder meer van minister Van Engelshoven. Zij besloot Suitsupply juist te gaan volgen op Twitter. De campagne van Gezin in Gevaar, waaraan het Reformatorisch Dagblad meewerkt, oogst nu op sociale media veel kritiek.

Twitteraars verwijten de actiegroep en de krant dat ze van een andere planeet komen en dat hun actie in strijd is met de verdraagzaamheid en naastenliefde waar het christendom juist voor zou moeten staan.

