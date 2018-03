OM eist werkstraf voor mishandeling homostel Arnhem

on

De officier van justitie heeft werkstraffen geëist tegen de vier jongens, die worden verdacht van de mishandeling van een homostel in Arnhem.

De zaak werd achter gesloten deuren behandeld, omdat de jongens tijdens de vechtpartij minderjarig waren.

Het homostel, Ronnie en Jasper, werd 2 april vorig jaar op de Nelson Mandelabrug in Arnhem mishandeld na een avondje stappen. De zaak trok ook in het buitenland veel aandacht, omdat de mannen zeiden dat ze aangevallen werden omdat ze hand in hand liepen. Bekende en onbekende mensen lieten zich demonstratief hand in hand fotograferen.

Geen bewijs

Ronnie raakte door de mishandeling zijn voortanden kwijt. Hij zei dat een jongen ze er met een betonschaar uit had geslagen. Volgens de officier van justitie is daar onvoldoende bewijs voor.

Wel staat volgens het OM vast dat de jongens een betonschaar bij zich hadden. Maar deskundigen die het letsel van Ronnie hebben bekeken, kunnen niet onomstotelijk vaststellen dat er met de betonschaar daadwerkelijk is geslagen. De verdachten zeggen dat er geen betonschaar is gebruikt.

Geen discriminatie

Volgens de officier van justitie zijn er geen aanwijzingen dat discriminatie als motief ten grondslag ligt aan het geweld. Wel zijn er volgens het OM discriminerende woorden gevallen. ‘Homo’ en ‘flikker’, zegt de advocaat van de slachtoffers, Sidney Smeets. Hij zegt dat het OM om die reden een 50 procent hogere straf heeft geëist.

Het openlijk geweld begon volgens het OM – ‘zoals vaker bij uitgaansgeweld’ – met opmerkingen over en weer. Ook het homostel heeft discriminerende opmerkingen gemaakt, zegt persofficier Mariëlle Hartman. Maar ze benadrukt dat vanuit de groep een confrontatie is gezocht en fors geweld is gebruikt.

Taakstraffen

Tegen de jongen van 17 die Ronnie de tanden uit de mond zou hebben geslagen, is 180 uur werkstraf geëist. Hij wordt verdacht van het plegen van openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel ten gevolg.

De andere drie verdachten wordt openlijk geweld verweten. Tegen twee inmiddels 17-jarige jongens werd een werkstraf van 120 uur geëist. Tegen een inmiddels 15-jarige jongen werd een werkstraf van 120 uur geëist, waarvan 20 uur voorwaardelijk.

Grap

Advocaat Gerald Roethof, die de jongen bijstaat die het zware letsel zou hebben toegebracht, zegt dat het allemaal begon als een flauwe grap.

‘Ronnie en Jasper liepen allebei met een frietje kapsalon in de hand. Daar werden grapjes over gemaakt als “mag ik een hapje?” Daar is door de beide mannen agressief op gereageerd. En toen liep het snel uit de hand.’ Volgens Roethof en de andere advocaten van de verdachten sloeg Jasper als eerste.

Het werd Ronnie tijdens de zitting even te veel; hij liep huilend weg. ‘Het is heftig. De jongens liegen echt heel veel’, vertelde Jasper tijdens een schorsing van de zitting.

Te laag

Het mishandelde stel Ronnie en Jasper vindt de strafeis tegen de jongens door wie ze zijn mishandeld aan de lage kant. ‘Als je kijkt naar het letsel van Ronnie had de straf wel wat hoger gemogen’, aldus Jasper tegen Omroep Gelderland.

(Bron en screenshot: Omroep Gelderland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws