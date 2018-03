Radio 25-03: Iedereen weet het nu: Piet Jansen is homo

on

Oud-gedeputeerde Piet Jansen is uit de kast. Hij schreef begin maart een column voor de Protestantse Gemeente in Nijverdal waarin hij zijn geaardheid kenbaar maakte.

Piet Jansen was tussen 2002 en 2011 lid van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel voor het CDA, met als portefeuille Landelijk Gebied.

Tegenwoordig is hij ondermeer voorzitter van de Overijsselse Ombudscommissie en actief binnen de Protestantse Gemeente Nijverdal.

In de Roze Golf vertelt hij uitgebreid over zijn stap om met zijn geaardheid naar buiten te komen, over de reacties, zijn geloof en over zijn worsteling met zijn homoseksualiteit.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 25 maart tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

