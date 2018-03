Parodie op boek van vicepresident Mike Pence is bestseller

on

‘Mijn naam is Marlon, maar mijn familie noemt me BOTUS. Het is een afkorting voor Bunny of the United States.’

Dat zijn de woorden van Marlon Bundo, het konijn van vicepresident Mike Pence – of tenminste, dit zijn zijn woorden volgens een kinderboek dat werd gelanceerd door presentator John Oliver van het satirische nieuwsprogramma van HBO, Last Week Tonight. Het boek is een parodie op Pence’s eigen boek over zijn konijn.

De parodie, geschreven door Jill Twiss van Last Week Tonight, stond na de presentatie binnen 24 uur bovenaan de lijst van bestverkopende boeken op Amazon.

Het originele boek, A Marlon Bundo’s A Day in the Life of the Vice President, is geschreven door de dochter Charlotte van Pence en geïllustreerd door zijn vrouw Karen. Het vertelt het verhaal van de vicepresident door de ogen van het konijn van de familie.

Het boek van het team van Last Week Tonight, A Day In The Life van Marlon Bundo, werd geïllustreerd door E.G. Keller en vertelt het verhaal van hetzelfde konijn, dat verliefd wordt op een ander mannelijk konijn. Daarmee nemen ze afstand van Pence’s opvattingen over homoseksualiteit.

Het boek van Pence staat inmiddels op plaats 3 in Amazons bestsellerlijst, achter het hardcover en de e-book versie van de parodie.

Presentator John Oliver zette zondag in het programma de vicepresident neer als homofoob. De streng christelijke Pence tekende als gouverneur van de staat Indiana een omstreden wet die de vrijheid van religie versterkte en seksuele discriminatie mogelijk maakte. Ook steunt de vicepresident een stichting die pleit voor therapieën om homo’s van seksuele voorkeur te laten veranderen.

De opbrengsten van de parodieversie gaat naar homohulporganisatie The Trevor Project en AIDS United.

De uitgever van het oorspronkelijke boek, het conservatieve Regnery Publishing, zei tegen CNN het ‘ongelukkig’ te vinden ‘dat iemand de behoefte voelt een educatief boek belachelijk te maken en te verdraaien als iets controversieels en partijdigs’.

(Bron: BBC, de Volkskrant, foto: screenshot Last Week Tonight)

