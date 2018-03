Oud-tophockeyer Thijs de Greeff vertelt over zijn geaardheid

on

Oud-hockeyinternational Thijs de Greeff kwam pas na zijn sportcarrière uit de kast. De 36-jarige De Greeff zette in 2011 een punt achter zijn carrière. Een jaar later kwam hij uit de kast.

In een uitgebreid interview woensdag in NRC vertelt Thijs de Greeff over zijn coming-out.

‘De omgeving was er totaal niet naar’, zegt hij in de krant. ‘Ik voelde de warmte van het team, maar tegelijkertijd beoefende je wel topsport. Verliezers zijn homo’s, dacht ik.’

‘En toen ik voor het Nederlands elftal ging spelen, was ik er helemaal zeker van dat ik het voor me zou houden. Een international kan gewoon niet homo zijn, dacht ik toen. Ik wilde het mijn teamgenoten niet aandoen.’

‘Ondanks de heterocultuur, was hockey „mijn houvast’, aldus De Greeff. Spelen gaf hem zelfvertrouwen, en betekende afleiding. ‘Verder was ik niet zo happy. Als we zomer- of winterstop hadden, of als het met hockey niet goed ging, dan had ik het moeilijk, werd ik teruggeworpen op mezelf.’

De Greeff speelde tijdens zijn carrière voor Rotterdam, SCHC, Kampong en Klein Zwitserland.

(Bron: NRC, foto: Facebook)

