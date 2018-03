Jamai is geen rolmodel: ‘Ik hoef geen homo van beroep te zijn’

on

Zanger Jamai wil geen boegbeeld zijn voor de homobeweging. Ook in zijn muziek laat de 31-jarige zanger zijn geaardheid in het midden.

‘Ik hoef geen homo van beroep te zijn hè’, zegt hij in een uitgebreid interview in het AD.

‘Mijn liedjes gaan ook niet alleen over mezelf. Ze kunnen op ieders relatie slaan. Ik heb over dit onderwerp veel gediscussieerd met mijn schrijfpartner, Matthijs de Ronden. Hij vond dat ik ‘hij’ moest schrijven. Dat maakt het pas echt persoonlijk, zei hij. Daar had hij gelijk in, natuurlijk. En mij leek het voor de homo-emancipatie ook heus wel belangrijk, maar ik durfde het uiteindelijk niet aan.’

‘Ik ben juist bewust geen boegbeeld voor de homobeweging geworden. Bij elk incident rond homogeweld hangen er journalisten aan de lijn of ik er iets over wil zeggen. Dat doe ik nooit. Ik heb er heus wel een mening over, het is verschrikkelijk dat het gebeurt, maar ik wil er niet voor op de barricades klimmen.’

Jamai is bang dat zijn publiek er zich aan stoort als hij zich in zijn liedjes openlijk als homo uit. ‘Vooral de grote groep conservatieve oudere luisteraars. Zij zitten daar misschien niet op te wachten, nemen er aanstoot aan. Het blijft een dilemma voor homoseksuele artiesten.’

Volgende week komt het tweede album van Jamai uit.

