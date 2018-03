Sluit de Enschedese politiek woensdag een regenboogakkoord?

on

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is er woensdag een regenboogdebat in Enschede.

Kandidaten van Burgerbelangen Enschede, CDA, ChristenUnie, Democratisch Platform Enschede, D66, Enschede Anders, GL, Liberaal 053, PvdA, SP en VVD en gaan met elkaar in debat.De thema’s worden ingeleid met persoonlijke verhalen. Vervolgens gaan de deelnemers aan de hand van stellingen in debat.

De stellingen bevatten voorstellen voor concrete maatregelen, die de positie van lhbt+’ers in Enschede moet verbeteren. De beoogde uitkomst van het debat is een ‘regenboogakkoord’, waarin partijen zich voor de verkiezingen vastleggen op een aantal concrete maatregelen die ze na de verkiezingen beloven te realiseren. Vergelijkbare akkoorden zijn onder meer in Den Haag en Eindhoven gesloten. Ook aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen kwam het tot een regenboogakkoord.

Het regenboogdebat is een initiatief van COC Twente-Achterhoek en begint woensdag 14 maart om 19:30 uur in de Bibliotheek aan de Pijpenstraat 15 in Enschede.

Categorieën:En verder, Overijssel