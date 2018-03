Mode-ontwerper Hubert de Givenchy -91 jaar- overleden

on

Een van de bekendste mode-ontwerpers van Frankrijk, Hubert de Givenchy, is op 91-jarige leeftijd overleden. In 1952 richtte hij het modehuis Maison de Givenchy op. Hij was meer dan veertig jaar actief als mode-ontwerper.

Zijn partner, modeontwerper Philippe Venet liet via het modehuis Givenchy weten dat Hubert de Givenchy afgelopen zaterdag in zijn slaap is overleden. Het paar woonde samen in een kasteel in de buurt van Parijs.

De Givenchy was open over zijn homoseksualiteit. Hij sprak er zelfs onlangs met gemak over in een groot interview met het tijdschrift Télérama ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.

Zijn muze was Audrey Hepburn, die onder meer een zwart jurkje van hem droeg in de film Breakfast at Tiffany’s uit 1961. Zij maakte zijn werk wereldberoemd. De Givenchy kleedde veel beroemdheden als Lauren Bacall, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy en prinses Gracia van Monaco.

In 1995 presenteerde De Givenchy zijn laatste modeshow, waarbij hij afscheid nam en medewerkers prees.

Het Gemeentemuseum in Den Haag had vorige jaar een grote tentoonstelling over zijn werk, die hij zelf heeft geopend. To Audrey with love, heette dit eerbetoon aan zijn hartsvriendin Audrey Hepburn. Daar was onder meer het iconische zwartje jurkje uit Breakfast at Tiffany’s te zien.

Hepburn zei daarover dat de ‘prachtige, eenvoudige kleren’ die De Givenchy voor haar ontwierp haar het gevoel gaven ‘dat ik was wie ik speelde’.

Meer over Hubert de Civenchy en de betekenis van zijn werk is te vinden op de site van de Volkskrant.

(Bron: NOS, Roze Golf)

