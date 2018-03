on

Maandag begint de Week van de Jaren Zeventig, een week vol verhalen over vroeger met de muziek van toen.

Voor de uitzending van de Roze Golf van komende zondag zijn we

op zoek naar jouw verhalen uit die tijd. Hoe was het om zo te zijn in de jaren zeventig? Waar ging je uit en met wie? Welke muziek hoort daar bij?

Mail jouw verhaal naar rozegolf@rtvoost.nl of stuur ons een bericht via Facebook. Zondagavond is jouw verhaal te horen in de Roze Golf.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder, Overijssel