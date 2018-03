COC bepleit strengere aanpak van geweld tegen LHBTI’ers

on

COC Nederland wil een strengere aanpak van geweld tegen LHBTI’ers en hogere straffen voor de daders. De homobelangenorganisatie heeft vandaag met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie gesproken over een pakket maatregelen.

Het COC wil dat er verplicht aandacht moeten komen voor homodiscriminatie op de politieacademie en dat het Openbaar Ministerie hogere straffen eist. ‘Het moet nu echt anders en beter’, aldus voorzitter Tanja Ineke van COC Nederland in Eén Vandaag op NPO Radio 1.

Ruim zeven op de tien LHBTI’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld, puur om wie ze zijn. En dat heeft vergaande gevolgen: zes op de tien past om die reden zijn/haar gedrag in het openbare leven aan te passen, uit vrees voor geweld. Zo zoenen ze bijvoorbeeld niet meer in het openbaar of lopen ze liever niet hand in hand.

Meer meldingen

De afgelopen jaren groeide het aantal meldingen van anti-homogeweld en discriminatie flink. Zo werden er in 2009 nog 428 meldingen geregistreerd, in 2016 groeide dit aantal naar 1295.

Maar ondanks een toename van het aantal meldingen volgt slechts in een fractie van de gevallen vervolging. Het COC concludeert dat er gemiddeld slechts 16 zaken op jaarbasis terecht komen bij het Openbaar Ministerie. Dat resulteert elk jaar in ongeveer zeven veroordelingen door een rechter. In de meeste gevallen bestaat die veroordeling uit een geldboete (300 a 400 euro) of een taakstraf (30 tot 60 uur).

Gebrek aan bewijs

Bovendien komen lang niet alle zaken bij het Openbaar Ministerie terecht. Uit cijfers blijkt dat de politie in slecht een kwart van de gevallen discriminatiezaken doorstuurt naar het OM. Gebrek aan bewijs is de belangrijkste reden hiervoor.

‘Wij maken ons daar grote zorgen over. Het kan slachtoffers het gevoel geven dat een aangifte toch niets uithaalt en dus negatieve gevolgen kan hebben voor de aangiftebereidheid’, zegt het COC.

