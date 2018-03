Scriptschrijver ‘Call me by your name’ James Ivory wint Oscar

on

Scriptschrijver James Ivory is bij de Oscar-uitreiking in Los Angeles in de prijzen gevallen. Hij won de Oscar voor ‘beste bewerkte scenario’ voor de film ‘Call me by your name’.

Ivory is met zijn 89-jaar de oudste Oscar-winnaar.

De film ‘Call me by your name’ was voor vier Oscars genomineerd.

Hoofdrolspeler Timothée Chalamet was ook genomineerd, maar viel buiten de prijzen.

De Oscar voor ‘beste niet Engelstalige film ging naar de Chileense film ‘Una mujer fantástica’ over een transgender met de openlijke transseksuele actrice Daniela Vega in de hoofdrol.

(Bron: NOS, foto: screenshot Call me by your name)

