Tot vijf jaar geëist voor anti-homogeweld Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot vijf jaar geëist tegen drie mannen die vorig jaar juni twee mannen toetakelden in het centrum van Amsterdam. Het gaat volgens justitie om anti-homogeweld.

Het OM zegt dat het homogerelateerde motief en de ernst van de verwondingen de forse straffen rechtvaardigen. Een 26-jarige en een 28-jarige verdachte hoorden vier en vijf jaar tegen zich eisen. Zij worden beschuldigd van poging tot doodslag. Tegen een 23-jarige verdachte werd twee jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling.

Schokkend

‘Het is schokkend te noemen dat de verdachten zo tekeer zijn gegaan tegen de twee slachtoffers en alleen maar omdat ze homoseksueel zijn’, zei de officier van justitie. ‘Wat het OM betreft zijn dergelijke zaken onacceptabel en dient er hard opgetreden te worden tegen dit soort geweld.’

De drie erkennen betrokken te zijn geweest bij de mishandeling, maar ontkennen dat de mishandeling iets te maken had met anti-homogevoelens.

Glashelder

De mishandeling in de nacht van 18 juni 2017 op het Damrak in Amsterdam is volgens het OM ‘glashelder’ in beeld gebracht. Volgens het OM is op de camerabeelden onder meer te zien hoe een man door vier mannen wordt ingesloten en wordt geschopt en geslagen. Hij krijgt een trap in zijn gezicht als hij al op de grond ligt.

Enkele uren na het incident maken twee van de verdachten een filmpje op een telefoon. Daarin zou een van hen zeggen: ‘Ik zeg je eerlijk, ik heb die homo kanker erg gekrast.’

De politie is nog altijd op zoek naar een vierde verdachte. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

(Bron: NOS, foto: Google Streetview)

