Radio 25-02: De fascinatie voor de Franse zangeres Dalida

De Franse zangeres Dalida heeft een grote schare fans, niet alleen in Frankrijk maar ook in Nederland. Zij bezong niet-standaard relaties en zette zich in voor de bestrijding van Aids.

De Nederlandse fans komen volgende week zaterdag bijeen in Amsterdam.

In de Roze Golf vertellen Ruben Smit (foto) en Rop Janze over hun fascinatie voor Dalida en haar muziek.

LET OP: in verband met de voetbalwedstrijd FC Utrecht – FC Twente​ begint de Roze Golf om 18:40 uur.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 25 februari tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

