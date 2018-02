Rusland laat Oezbeekse journalist en activist Ali Feruz vrij

on

De Oezbeekse journalist Ali Feruz is donderdag vrijgelaten. Feruz werd in Rusland vastgehouden en dreigde te worden teruggestuurd naar Oezbekistan.

In Oezbekistan loopt hij het risico gemarteld en vastgezet te worden vanwege zijn homoseksualiteit en strijd voor mensenrechten. Hij werkte onder meer voor de Russische krant Novaya Gazeta.

De rechter besloot dat Feruz Rusland mocht verlaten, maar vernietigde niet het uitzettingsbevel. Feruz heeft onderdak gekregen in Duitsland.

Ali Ferouz werd op 1 augustus gearresteerd door de Russische politie tijdens een identiteitscontrole in Moskou. Hij werd vastgezet in een detentiecentrum en veroordeeld om te worden gedeporteerd naar Oezbekistan.

Op 22 januari 2018 besloot het opperste Gerechtshof van de Russische Federatie dat Ali Feruz niet mag worden uitgewezen naar Oezbekistan. De rechtbank in Moskou moest zich daarna verder over de zaak buigen en moest daarbij in ogenschouw nemen dat Duitsland had aangeboden Ali Feruz op te nemen.

Gemarteld

Ali Feruz, die officieel Khudoberdi Nurmatov heet, ontvluchtte Oezbekistan in 2009, nadat hij gearresteerd en gemarteld werd door veiligheidstroepen. Zo probeerden ze hem te dwingen als informant te gaan werken.

Asiel

In 2011 kwam Feruz in Rusland terecht, waar hij herhaaldelijk asiel aanvroeg. De Russische autoriteiten weigerden om hem een vluchtelingenstatus te geven, ondanks het sterke bewijs dat hij in Oezbekistan slachtoffer zou worden van marteling en andere mensenrechtenschendingen. Naar alle waarschijnlijkheid vroegen de Oezbeekse autoriteiten om zijn uitlevering nadat Ali een kritisch artikel schreef over de Oezbeekse presidentsverkiezingen van 2016

Europees Hof

Een Russische rechter bepaalde kort nadat Feruz was opgepakt dat de uitzetting werd uitgesteld. Hij volgde daarmee de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat bepaalde dat Feruz niet mag worden uitgezet zolang het Hof zijn zaak behandelt. Feruz werd daarop vastgezet in een uitzettingsgevangenis in Moskou, hoewel hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Tijdens zijn detentie werd Ali Feruz mishandeld.

Amnesty International heeft actie gevoerd om Ali Feruz vrij te krijgen.

(Bron: Amnesty International, RFERL, foto: Ali Feruz op luchthaven Moskou – Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws