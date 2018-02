Radio 18-02: Nodig: geld voor een boot en zangers voor een koor

on

Eind april wordt in Enschede een regenboogviering gehouden, een initiatief van de Werkgroep Religie & LHBT.

De werkgroep heeft al de nodige liedjes uitgezocht en een dirigent gevonden; nu nog zoveel mogelijk zangers. Klik hier voor meer informatie.

Twente wil zich laten zien in de grachten van Amsterdam tijdens de botenparade begin augustus tijdens de Gay Pride. De initiatiefnemer zoekt sponsors om de boot te kunnen laten varen.

Let op: de Roze Golf begint tien minuten later in verband met de voetbalwedstrijd PEC Zwolle – Ajax.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 18 februari tussen 18:40 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

