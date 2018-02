Bewindsman Marokko: homoseksualiteit geen mensenrecht

on

‘Homoseksualiteit is geen mensenrecht. Het is een schending van de mensenrechten’. Dat zegt de Marokkaanse staatssecretaris voor de mensenrechten, Mustapha Ramid, in een interview met TelQuel.

‘Denk eraan dat het Europese Hof in een vonnis heeft vastgesteld dat het homohuwelijk geen deel uitmaakte van deze rechten, met de consensus van de 47 leden.’

Van de staatssecretaris mag iedereen in de privésfeer doen wat hij wil, maar als dat in het openbaar gebeurt moet er ingegrepen worden.

‘Burgers hebben het recht om hun individuele vrijheden uit te oefenen op de manier die zij willen, maar in de privésfeer. Wat de uitoefening van deze vrijheden in een openbare omgeving betreft, verbieden de meeste wetten het op wereldniveau, inclusief die van sommige Europese landen. Soms valt de politie huizen binnen om burgers te betrappen. Het is misbruik en het is onaanvaardbaar. Maar in de openbare ruimt stopt de vrijheid van de ene waar die van de andere begint.’

(Bron: TelQuel, foto: screenshot l’Economiste)

Categorieën:Nieuws