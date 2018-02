‘Homo’s deels uitsluiten van donorschap is niet van deze tijd’

on

‘Homo’s grotendeels uitsluiten van donorschap is niet meer van deze tijd’. Dat zegt GroenLinks wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen van Son en Breugel woensdag in het Eindhovens Dagblad.

Hij spreekt van een gemiste kans dat het uitsluiten van homo’s niet in de nieuwe donorwet is aangepast.

Nu is het zo dat mannen die twaalf maanden voor donatie seks hebben gehad met mannen, zijn uitgesloten van het doneren van bloed en weefsels . Organen mogen wel gedoneerd worden bij dringende behoefte aan een orgaan. Mannen die seks hebben met mannen hebben een grotere kans op infecties zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV.

Van den Nieuwenhuijzen vindt het grotendeels uitsluiten van mannen die seks hebben met mannen niet van deze tijd.

Gestigmatiseerd

‘Ik zou willen dat homo’s als volwaardig beschouwd worden. Ik begrijp het medisch risico wel, maar nu wordt een groep van 750.000 homo’s uitgesloten en gestigmatiseerd op basis van 11.000 hiv-besmettingen. Medisch gezien valt er iets voor te zeggen, maatschappelijk gezien niet. We sluiten ook niet alle vrouwen uit omdat sommigen sekswerker zijn.’

‘En een man die nog niet uit de kast is en elke maand seks heeft op een parkeerplaats, kan nu wel doneren. Ik had gehoopt dat D66 dit zou fiksen en zie de nieuwe wet als een gemiste kans’, aldus Van den Nieuwenhuijzen in de krant.

(Bron: Eindhovens Dagblad, foto: gemeente Son en Breugel)

