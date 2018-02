School in Miami ontslaat lerares na huwelijk met haar vriendin

on

In de Amerikaanse stad Miami is een lerares ontslagen omdat ze op sociale media foto’s had geplaatst van haar huwelijk met een vrouw. Vorig weekend plaatste ze de foto’s, een paar dagen later kreeg ze te horen dat ze weg moest vanwege het homohuwelijk.

Jocelyn Morffi gaf al zeven jaar les op een katholieke basisschool. In een brief aan ouders schrijft de directeur dat het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing was.

Een groep ouders kwam vervolgens naar de school om te protesteren tegen haar ontslag. Ze vinden haar een goede lerares en zeggen dat ze er geen problemen mee hebben dat ze openlijk homoseksueel is.

Op Facebook schreef Morffi: ‘Dit weekend ben ik met de liefde van mijn leven getrouwd. Helaas werd ik hierdoor ontslagen. In hun ogen ben ik vanwege mijn partnerkeuze geen goede katholiek.’

Ze overweegt juridische stappen tegen de school.

(Bron: NOS, foto’s: Twitter)

Categorieën:Nieuws