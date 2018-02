Botenparade Pride Amsterdam legt nadruk op mensenrechten

on

De organisatie van Pride Amsterdam wil dit jaar met de traditionele botenparade vooral aandacht vragen voor de mensenrechten in de wereld. De boten van onder andere Amnesty International, Greenpeace en het College van de Mensenrechten zijn dit jaar dan ook door de organisatie uitgeroepen tot ‘parels van de parade.’

Thema van de Pride is ‘Heroes’.

De organisatie is dit jaar ‘somber’ als er gekeken wordt naar allerlei ontwikkelingen in de wereld. ‘Ons festival is namelijk een platform waar alles samenkomt’, vertelt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. ‘En dat is te merken. Elk jaar worden we weer geconfronteerd met allerlei vreselijke verhalen uit de hele wereld. Schendingen van mensenrechten, geweld tegen LHBTI’s, afnemende acceptatie in eigen land, vooroordelen en ongepaste grappen. Bij het organiseren van de Pride komt dit allemaal samen. Het lijkt helaas elk jaar erger te worden. Frustrerend, maar het geeft ook veel energie om door te gaan met wat we doen.’

Gelijke rechten

Bijzonder is dat het College voor de Rechten van de Mens ook meevaart. ‘Met hun boot willen ze benadrukken dat ‘jezelf kunnen zijn’ een mensenrecht is. Het College voor de Rechten van de Mens pleit voor gelijke rechten voor iedereen, waar ook ter wereld. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid. Het is de eerste keer dat het College voor de Rechten van de Mens meevaart.’

Thema

Het thema van de Pride is: ‘Heroes’. ‘Iedereen kent wel iemand die de helden status verdient. Door wat diegene vertelt, gedaan heeft of juist niet. Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Het gaat om mensen, al dan niet LHBTI’s, die zich inzetten voor mensenrechten in het algemeen en/of onze community in het bijzonder.’

Sport

Daarnaast zal de Pride-organisatie dit jaar ook flink aandacht besteden aan sport. Tijdens de komende Pride is het namelijk precies 20 jaar geleden dat onder het motto ‘Friendship through Culture and Sports’ de Gay Games in Amsterdam plaatsvonden. Spee: ‘Tijd om de balans op te maken en te kijken naar wat we in die tijd hebben bereikt. Hoe staat het met onze emancipatie in het algemeen en met die van LHBTI’s in de sport in het bijzonder? Wij gaan uiteraard ook sporthelden in het zonnetje gaan zetten die hun seksuele geaardheid niet onder stoelen of banken hebben gestoken en daarmee een belangrijke functie als rolmodel vervullen.’

Meer dan Gewenst

De stichting ‘Meer dan Gewenst’ heeft de eerste Support Card 2018 gekregen, een nieuw initiatief van de Rabobank en Pride Amsterdam. Onder het motto ‘Growing a better world together’ stelt de Rabobank dit jaar haar plek in de botenparade ter beschikking en wil daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid eens op een andere manier tonen.

De stichting ‘Meer dan Gewenst’ vraagt aandacht voor LHBT’s met kinderwens en meervoudig ouderschap. In 2018 zullen een aantal belangrijke wetten in de Tweede Kamer behandeld gaan worden.

Regio Twente

Onder de naam LHBTI-Twente vaart de Regio Twente dit jaar mee. Initiatiefnemer Krijn Lock is buitengewoon blij. ‘Het is geweldig dat we mee mogen varen en zo onze regio kunnen promoten. Samen met de Twentse Ambassade Amsterdam zijn we aan de slag gegaan en zijn we in contact gekomen met Saxion Hogeschool en de LHBT-jongerenvereniging Exaltio’, zegt Lock tegen RTV Oost.

‘Allerlei partijen haken nu verder aan. Als helden hebben we leraren en professoren genomen om onze boodschap ‘veilig leren en studeren in innovatief Twente’ bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. In Twente kan je namelijk gewoon jezelf zijn. Dat willen we uitstralen.’

Negen dagen

Pride Amsterdam wordt van 28 juli tot 5 augustus 2018 gehouden. De botenparade is zaterdag 4 augustus. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers naar de hoofdstad om het negen dagen durende festival bij te wonen.

(Bron: AGP, RTV Oost, foto: AGP)

