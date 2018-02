Mr Gay Belgium 2017 in elkaar geslagen na avondje stappen

on

De 22-jarige Mister Gay Belgium 2017, Jaimie Deblieck, is in de nacht van vrijdag op zaterdag in zijn woonplaats Roeselare aangevallen door een of meer onbekenden. Jaimie meldde het voorval zaterdagochtend op Facebook en Instagram.

Jaimie Deblieck werd naar zijn zeggen van achteren aangevallen en geslagen. Hij werd uitgescholden voor ‘fucking homo’. Hij belandde in het ziekenhuis, waar hij een bericht op social media zette: ‘Ik laat het hier niet bij, lafaard.’

Deblieck deed aangifte bij de politie.

‘Jaimie is teleurgesteld en ook boos’, zegt Mister Gay Belgium-organisator Bram Bierkens aan online magazine ZiZo. ‘Maar hij is een sterke persoonlijkheid. Bedreigingen en andere negatieve commentaren na zijn verkiezing, heeft hij ook overleefd. Ik snap niet dat mensen zoiets doen’, aldus Bierkens. ‘We zijn er nog lang niet qua acceptatie.’

(Bron: Het Nieuwsblad, ZiZo, foto: Facebook – Johan Gansse)

