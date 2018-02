Freestyle skiër Gus Kenworthy haalt uit naar vice-president

on

De openlijk homoseksuele freestyle skiër Gus Kenworthy heeft op Instagram uitgehaald naar vice-president Mike Pence. Die is tegen het homohuwelijk.

Op Instagram laat Kenworthy weten dat hij ‘ontzettend vereerd’ is om in Korea te strijden voor de Verenigde Staten ‘en trots is de LHBTI-gemeenschap te mogen vertegenwoordigen. Eat your heart out, Pence! (Pak aan, Pence!)’

Op Twitter plaatste Gus Kenworthy foto’s van de openlijk homoseksuele kunstschaatser Adam Rippon en zichzelf met de tekst: ‘We zijn hier. We zijn homo. Wen er maar aan!’

Rippon verklaarde eerder dat hij na de Olympische Spelen geen ontmoeting wilde met Pence, vanwege zijn conservatieve standpunten.

Bekeringsprogramma’s

Pence is tegen abortus en het homohuwelijk en wilde in het verleden liever onderzoeksgeld voor AIDS besteden aan ‘bekeringsprogramma’s’ voor homo’s.

Religieuze vrijheid

Pence was de gouverneur van Indiana toen de staat de ‘Religious Freedom Restoration Act’ goedkeurde. De alom bekritiseerde wet stelde de religieuze vrijheid in de staat te beschermen, maar maakte uitsluiten van homoseksuelen mogelijk. Na protesten tegen de wet werd een amendement aangenomen dat de LHBTI-gemeenschap moet beschermen tegen discriminatie.

Zitten

Vice-president Mike Pence leidt de Amerikaanse delegatie. Hij zat vlak bij Kim Yo Jong, de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un tijdens de openingsceremonie. Pence bleef zitten op het moment dat de verenigde Korea-delegatie de arena betrad tijdens de ceremonie.

Gus Kenworthy is tijdens Olympische Winterspelen in Pyeongchang ambassadeur voor Procter & Gamble.

