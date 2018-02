Radio 11-02: Oorlog, vluchten en liefde in Enkeltje Hollandija

on

Theatermaker Nick Teunissen leerde tien jaar geleden zijn Bosnische moslimprins kennen in een kroeg in Almere. Tegenwoordig wonen ze samen in Sarajevo.

Nick maakte een indrukwekkende voorstelling over hoe het is om in oorlogsgebied te wonen, te vluchten en terug te keren in je vaderland en over hoe gebeurtenissen van toen doorsijpelen in het heden.

Nick vertelt over zijn muziektheatervoorstelling Enkeltje Hollandija, die op zaterdag 24 februari in première gaat in de Deventer Schouwburg.

In de Roze Golf praat Rop Janze met Nick over ouders en schoonouders, oorlog en heel veel liefde. Maar ook over theatermaken op de middelbare school als middel om het pesten om je anders zijn te overleven.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 11 februari tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip

