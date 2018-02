Cubaanse LHBT’ers vragen via ‘lek’ asiel aan in Nederland

on

De afgelopen drie maanden hebben ruim driehonderd Cubanen asiel aangevraagd in Nederland. Dat meldt de Volkskrant. De asielzoekers maakten gebruik van het visumvrij reizen naar Rusland.

De KLM-vlucht van Havana naar Moskou kent een overstap op Schiphol. Cubaanse LHBT’ers maakten gebruik van de overstap om asiel in Nederland aan te vragen.

LHBT’ers lopen officieel geen gevaar op Cuba. Daarom is het maar de vraag of hun aanvraag in Nederland succesvol zal zijn. In de Volkskrant vertelt een transvrouw dat ze steeds werd lastig gevallen door de politie.

‘Ze pakken je dan op omdat je je zogenaamd prostitueert. Of ze zeggen dat je je moet legitimeren, en als ik dan mijn paspoort laat zien zeggen ze dat het vals is, omdat daarin staat dat ik een man ben, terwijl ik eruit zie als een vrouw.’

‘Psychologische oorlogvoering’

Een homoseksueel die al tien jaar zegt samen te wonen met zijn vriend zegt in de krant het slachtoffer te zijn van ‘psychologische oorlogvoering’. ‘Er vallen bij ons geen bommen, maar toch leefden wij continu in angst. De Cubaanse politie haat homo’s. Vier, vijf keer per jaar werd ik opgepakt zonder dat ik iets had gedaan. Dan zetten ze je één of twee dagen in de cel, zonder dat ze je vertellen wat de beschuldiging is. Dat is Cuba.’

Uit verslagen van Human Rights Watch blijkt dat veel willekeurige arrestaties plaatsvinden op Cuba. In 2017 werden volgens Human Rights Watch maandelijks rond de 450 mensen zonder duidelijke reden of proces achter de tralies gezet.

Gedicht

Het ‘lek’ op de vlucht naar Moskou is inmiddels gedicht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot in januari een zogenoemd transitvisum verplicht te stellen voor Cubanen. Sinds 29 januari kunnen zij niet meer visumvrij via Schiphol reizen.

(Bron: de Volkskrant)

