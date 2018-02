Projectkoor zoekt zangers voor regenboogviering in Enschede

on

In Enschede wordt op zondag 22 april in de Grote Kerk op de Markt een Regenboogviering gehouden. Het initiatief komt van de werkgroep religie & lhbt, bestaande uit leden van COC, de ChristenUnie en KCWO, en de PKN-kerk Enschede.

De initiatiefnemers willen voor de gelegenheid een koor samenstellen. Iedereen is welkom; zangervaring is niet vereist. Het repertoire wordt een mix van modernere muziek en opwekkingsliederen.

Dirigent is Edwin Beskers. Na een deeltijdopleiding conservatorium volgde Edwin een opleiding tot ‘dirigent licht vocaal’ bij Thijs Krammer. Veel dirigentschappen in de Achterhoek volgden: Vision Dinxperlo, jongerenkoor Liberate in Gaanderen, Podium Dinxperlo, het RK Dameskoor Winterswijk en het Woolds Mannenkoor. Momenteel is Edwin dirigent van de Winterswijkse Accordeon Vereniging.

Repetities

Er zijn zes repetities. Repetities zijn in Enschede op een donderdag- of vrijdagavond en starten in de eerste week van maart. Op zaterdag 7 april wordt er de hele dag gerepeteerd.

Het koor wordt begeleid door een pianist. Waar nodig worden orkestbanden gebruikt.

Predikanten tijdens de Regenboogviering zijn Hanneke Siebert (PKN) en Remco Ongersma (Baptisten).

Aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier. Wie meer wil weten kan contact opnemen met Mark Melenhorst (mark.melenhorst@coctwenteachterhoek.nl; 06 – 5495 4484).

