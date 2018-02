D66 wil excuses Voetbal International voor smakeloze grappen

on

D66 wil dat de makers van het RTL tv-programma Voetbal Inside excuses maken voor de ’smakeloze’ grappen die zij vrijdag maakten over VTM-journalist Bo van Spilbeeck.

In de uitzending maakten René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee de verslaggever, die vanaf vorige week door het leven gaat als vrouw, en transgenders in het algemeen belachelijk.

Van der Gijp had een pruik op zei dat hij voortaan Renate genoemd wilde worden. Johan Derksen zei: ‘We moeten niet doen of dit normaal is.’

De uitzending leidde tot verontwaardiging. Homobelangenorganisaties COC en Transgender Netwerk Nederland riepen de sponsors van het programma op zich terug te trekken. PvdA en GroenLinks sloten zich bij die oproep aan.

Verantwoordelijkheid

‘We steunen geen oproep tot censuur of een verbod op het programma’, stelt een woordvoerder van parlementariër Sjoerd Sjoerdsma. ‘Maar de makers van het programma en RTL moeten wel worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zolang homo op scholen nog steeds het meest gebruikte scheldwoord is, is het misplaatst en smakeloos om LHBT in zo’n goed bekeken programma op deze manier door het slijk te halen.’

Kamervragen

De partij beraadt zich op Kamervragen. Ook PvdA heeft al aangekondigd emancipatieminister Ingrid van Engelshoven te gaan vragen of de middelen om homo- en transfobie in Nederland aan te pakken wel afdoende zijn.

Ook de VVD zette eerder al grote vraagtekens bij de ‘grap’ van Voetbal Inside. Parlementariër Dilan Yeşilgöz-Zegerius stelde dat ‘iedereen grappen moet kunnen maken. Maar het zou de heren sieren als ze hun invloed eens op een andere manier zouden gebruiken. Bijvoorbeeld door zich hard te maken voor acceptatie van LHBT in de sportwereld. Want dat is en blijft een groot probleem.’

Ook de KNVB is die mening toegedaan. ‘Wij hebben een heel duidelijk standpunt over homo-acceptatie in de sportwereld’, aldus een woordvoerster. ‘Dat hebben wij ook op heel veel manieren uitgedragen de afgelopen jaren. Maar we zijn helaas niet bij machte om iedereen die iets meent over voetbal te moeten zeggen op de juiste gedachten te brengen.’

Komisch

Wilfred Genee reageerde maandagochtend bij Radio 538. ‘’Het is zeker niet bedoeld om mensen belachelijk te maken, maar je moet een knipoog kunnen houden. Het is gewoon een grap. Een slechte grap of een goeie grap, daar kun je over twijfelen’, aldus de presentator. Hij zegt het knap te vinden van Bo van Spilbeeck dat ze deze keuze heeft gemaakt, maar hij bekijkt de zaak ook van een andere kant.

‘Hoe kwetsbaar het ook was natuurlijk, het had ook iets komisch. Er zat nog steeds een man met een pruik en een mannenstem’, zegt Wilfred over het televisieoptreden van Bo bij De Wereld Draait Door.

