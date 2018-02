Big Screen Award voor film Nina met universeel liefdesverhaal

on

De VPRO Big Screen Award van het Internationaal Film Festival Rotterdam is toegekend aan de film Nina van de jonge Poolse regisseur Olga Chajdas.

De film is binnenkort in de bioscoop te zien en wordt door de VPRO uitgezonden op televisie.

De film gaat over het huwelijk van Nina en Wojtek dat na twintig jaar op een dood spoor zit, deels omdat ze geen kinderen kunnen krijgen. Als Nina een jonge vrouw, Magda, leren kennen, proberen ze haar over te halen draagmoeder te worden van hun kind, maar de situatie wordt ingewikkeld als Nina zich plotseling tot Magda voelt aangetrokken.

Breekijzer

De film is het debuut van Olga Chajdas en is een gevoelig portret van een sterke, maar verwarde vrouw die vastzit in haar rol als echtgenote en dochter – Nina’s dominante moeder is ook nog eens de directeur van de school waar zij werkt. De energieke, schijnbaar zorgeloze Magda fungeert voor haar als breekijzer

Universeel

Uit het juryrapport: ‘De winnende film Nina is een universeel verhaal over liefde, identiteit en hoop. Het behandelt het internaliseren van sociale verwachtingen en het losbreken daarvan om uiteindelijk je ware zelf te vinden. Het verhaal vermijdt makkelijke oplossingen en stereotiepe worstelingen en geeft ons een enigszins geïdealiseerd beeld van de wereld, waarmee het een persoonlijkere ervaring wordt. Ook is de film visueel sterk met slepende en intieme shots en worden de hoofdrollen uitstekend vertolkt.’

(Bron IFFR, foto: screenshot trailer)

