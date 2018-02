Homo-activist opgepakt in Turkije na bericht op Twitter

on

In Turkije is LGBTI-activist Ali Erol opgepakt. Hij is één van de mensen die zijn aangehouden omdat ze de invasie van Afrin bekritiseerden op social media.

Erol twitterde: ‘Oorlog is een probleem voor de volksgezondheid’

Hij is een van de oprichters van de homorechtenorganisatie Kaos GL in 1994 en een van de mensen achter het Kaos GL Magazine.

Hij werd in zijn huis in Ankara aangehouden.

Volgens Kaos GL is er geen rechtvaardiging voor arrestatie. ‘De arrestatie van Erol, een toonaangevende activist van de LGBTI beweging toont eens te meer hoe het is gesteld met de vrijheid van meningsuiting in Turkije’, aldus de organisatie in een verklaring.

‘Wij eisen dat onze oprichter Ali Erol onmiddellijk worden vrijgelaten.’

Ali Erol is een internationaal gerespecteerd activist. Hij ontving in 2013 de David Kato Vision & Voice Award.

Op beschuldiging van ‘propaganda tegen Turkije werd hij in 2016 ook al eens opgepakt.

In de hoofdstad Ankara zijn alle LGBT-evenementen sinds november 2017 verboden. Kort daarna verbood Istanbul ook een LGBTI-festival.

De site van Kaos was vrijdagavond niet bereikbaar.

(Bron: Reuters, foto: Twitter)

