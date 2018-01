Radio 04-02: Studenten vertellen hoe het is om ‘anders’ te zijn

on

Velen weten het wel, maar kunnen het in hun schooltijd nog niet echt benoemen. Ze zijn ‘anders’, maar hoe anders? Het zijn verwarrende tijden: je wilt ‘erbij ‘ horen, maar op de een of andere manier wil dat maar niet lukken.

En er is niemand waar je mee kunt praten. Thuis niet en op school al helemaal niet. Daar worden alleen maar foute grappen over gemaakt over mensen die ‘anders’ zijn en ‘homo’ is er een scheldwoord.

In de Roze Golf praten drie studenten van ROC van Twente over hun schooltijd. Eline, Sely en Bram zijn blij dat ze op hun huidige opleiding zichzelf kunnen zijn; dat was op de middelbare school wel anders.

Het ROC van Twente biedt studenten de ruimte om zichzelf te zijn, vertelt Judith Peinemann, docent en studieloopbaanbegeleider van de Opleiding Onderwijsassistent.

De uitzending is hier te beluisteren op zondagavond 4 februari tussen 18:30 en 19:00 uur en hier op een later tijdstip.

