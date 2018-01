Loting Eurovisie Songfestival: Nederland in de tweede halve finale

on

De Nederland is ingedeeld in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Dat is maandag in Lissabon door loting bepaald.

Zanger Waylon moet het donderdag 10 mei opnemen tegen 17 andere deelnemers. Hij moet het opnemen tegen erkende Songfestival-landen als Oekraïne, Rusland, Zweden en Denemarken.

Tien van de achttien landen gaan door naar de finale, twee dagen later op zaterdag 12 mei.

Niet eerlijk

Uit de eerste halve finale op dinsdag 8 mei gaan ook tien landen door. Dat is niet helemaal eerlijk, want in die eerste halve finale doen negentien landen mee, dus een meer dan twee dagen later.

Het is nog niet bekend wanneer Waylon aan de beurt is; de definitieve startvolgorde wordt bekend als alle landen hun liedje hebben ingezonden.

Big Five

Voor de finale op zaterdag is een aantal landen automatisch geplaatst, namelijk Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk en Italië. Deze zogenoemde ‘Big Five’ dragen verhoudingsgewijs veel bij aan de Eurovisie-kas en zijn in ruil daarvoor automatisch geplaatst voor de finale. Ook organisator Portugal mag direct aan de finale deelnemen.

Nieuw album

Waylon presenteert in maart zijn nieuwe album ‘The World Can Wait’ en verwacht wordt dat hij dan ook zijn liedje voor het Eurovisie Songfestival presenteert.

Portugal won vorig jaar het Songfestival in Kiev met ‘Amor pelos dois’ van de 27-jarige fado-zanger Salvador Sobral. De Nederlandse inzending, OG3NE, werd elfde.

Waylon deed in 2014 ook al mee met het Eurovisie Songfestival, samen met Ilse DeLange. Als The Common Linnets eindigen zij met Calm after the storm als tweede. Dat jaar won Conchita Wurst voor Oostenrijk.

Loting:

Eerste halve finale, dinsdag 8 mei:

Eerste helft: Albanië, Azerbaijan, Wit Rusland, België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, IJsland, Israël, Litouwen,

Tweede helft: Armenië, Oostenrijk, Kroatië, Cyprus, Finland, Macedonië, Griekenland, Ierland, Zwitserland

Tweede halve finale, donderdag 10 mei:

Eerste helft: Australië, Denemarken, Noorwegen, Moldavië, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Nederland.

Tweede helft: Hongarije, Georgië, Malta, Montenegro, Letland, Polen, Slovenië, Zweden, Oekraïne.

(Bron: NOS, Roze Golf)

