Journalist Boudewijn Van Spilbeeck voortaan als vrouw op tv

on

De Vlaamse journalist Boudewijn Van Spilbeeck gaat voortaan als vrouw door het leven. Dinsdag ging ze voor het eerst als vrouw naar haar werk bij de Belgische zender VTM.

‘Het is een geweldig gevoel dat ik nu mezelf kan zijn op het werk’, zei ze dinsdag. ‘Ik ben blij dat de kop eraf is. Ik ben mijn nieuwe zelf, waar ik al zo lang naar streef, op zat te wachten, naar verlangde. Ik ben zalig gelukkig’, vertelt ze.

‘Dit zal bij velen als totaal onverwacht overkomen, maar voor mij en mijn omgeving is dat het niet’, zei Van Spilbeeck gisteren in haar verklaring. Ze zegt al tientallen jaren te leven met ‘de dualiteit tussen mijn mannelijk lichaam en mijn vrouwelijke gevoelens.’

Niet te laat

De laatste vijf jaar werd haar onbehagen om als man te leven steeds groter. Transgender-vloggers op YouTube en olympisch kampioen Bruce Jenner, die nu door het leven gaat als Caitlyn Jenner, deden haar inzien dat het ook op 65-jarige leeftijd niet te laat was om van geslacht te veranderen.

Van Spilbeeck is al 30 jaar gelukkig getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. ‘Voor mijn partner, mijn kinderen en mijn naaste familie is mijn beslissing niet gemakkelijk geweest. Maar wij zijn vastberaden om deze moeilijke tocht samen af te leggen en tot een goed einde te brengen.’

Bagger

Ze is inmiddels een half jaar in behandeling bij het Centrum voor Seksualiteit en Gender in Gent. Het zal nog zeker een jaar duren voor haar transitie helemaal is afgerond.

Over de reacties op sociale media is ze verrast. ‘Ik had mij echt gewapend tegen bagger, maar die kwam er niet. Ik heb niet één slechte reactie gezien. Dat geeft mij heel veel kracht vandaag.’

Morele plicht

Bo Van Spilbeeck hoopt dat ze door haar geslachtsverandering een rol kan spelen in de maatschappelijke aanvaarding van transgenders. ‘Ik zie het dan ook als een morele plicht om mijn verhaal naar buiten te brengen en daarmee alle mensen te steunen die zich in hun lichaam en hun genderrol niet goed voelen.’

De persoonlijke boodschap van Boudewijn is hier te lezen.

(Bron en screenshots: NOS, VTM)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws