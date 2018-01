Minister: wees nieuwsgierig naar mens buiten je eigen bubbel

on

De Bob Angelo Penning is dit jaar uitgereikt aan Karin Blankenstein en aan de Stichting Homomonument.

De penning wordt jaarlijks door het COC uitgereikt aan personen, groepen of organisaties die zich op bijzondere wijze op nationaal of internationaal niveau inzetten voor de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Karin Blankenstein (op de foto links met COC-voorzitter Tanja Ineke) kreeg de penning voor haar inzet voor LHBTI-acceptatie in het voetbal en andere sporten. Met haar John Blankenstein Foundation nam Karin tal van initiatieven: van kleedkamergesprekken en regenboogaanvoerdersbanden tot een breed plan voor LHBTI-acceptatie in het voetbal met de KNVB. De in 2006 overleden John Blankenstein won de Bob Angelo Penning in 2003; het is voor het eerst dat een broer én zus beiden de penning winnen.

‘Heilige grond’

Stichting Homomonument Amsterdam kreeg de Bob Angelo Penning ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Volgens het COC is het Homomonument ‘heilige grond’ voor de LHBTI-emancipatie in Nederland.

Bubbel

Tijdens de uitreiking zondagavond in Amsterdam sprak de minister Van Engelshoven (D66) voor emancipatie zich uit tegen discriminatie van LHBTI’ers De minister riep alle Nederlanders op om nieuwsgierig te zijn naar mensen buiten je eigen bubbel: ‘Probeer te leren van de levens die niet op het jouwe lijken.’

Later in de speech benoemde ze het schrijnende aspect van haar functie: ‘Helaas is er in 2018 nog een minister van Emancipatie voor nodig die dit allemaal zegt.’

Begrip

Van Engelshoven wil tijdens haar ministerschap opstaan voor het meerouderschap, het afschaffen van onnodige geslachtsregistratie, een verbod op lhbti-discriminatie, meer kennis en begrip voor intersekse personen en betere lessen op school over seksuele diversiteit.

(Bron: COC, AT5; foto Geert van Tol COC)

