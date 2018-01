Mishandeld homostel uit Arnhem gaat voorlichting geven

on

Het homostel Ronnie en Jasper gaat de komende drie jaar voorlichting geven op scholen over zinloos geweld.

Ronnie en Jasper maken deel uit van een grote groep geweldslachtoffers die op scholen gaan spreken over de impact van zinloos geweld. Bij de tour wordt ook de film Fataal van Jesse Bleeekemolen vertoond.

Betonschaar

De twee werden in april 2017 in Arnhem na een avondje stappen mishandeld, terwijl ze hand in hand liepen.

Ronnie werd naar eigen zeggen bewerkt met een betonschaar, wat hem vijf tanden kostte.

Ophef

De mishandeling van Ronnie en Jasper leidde tot veel ophef omdat ze mishandeld zouden zijn vanwege hun geaardheid. Na de mishandeling deed Barbara Barend de oproep om hand in hand te lopen en daarvan een foto te publiceren op social media.

Aan de oproep werd massaal gehoor gegeven.

(Bron en foto: Omroep Gelderland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws