Radio 28-01: Brian Haakmeester is in de race voor een prijs

Het boek ‘De Blauwe Waterspetter’ van Brain Haakmeester uit Almelo is in de race voor de BoekGoud-prijs. Het boek gaat over de jonge wedstrijdzwemmer Rico en zijn worsteling met zijn geaardheid.

In de Roze Golf vertelt de schrijver over de prijs en doet een oproep om op zijn boek te stemmen. Stem hier op het boek ‘De Blauwe Waterspetter’.

Brian Haakmeester was eerder te gast in de Roze Golf.

Henriette van Buel van GGD IJsselland belicht de risico’s van sekstechnieken. In deze uitzending gaat het over masturberen en melken.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel