EU-Hof verbiedt test om geaardheid asielzoeker te bepalen

Een asielzoeker mag niet aan een psychologische test onderworpen worden om te bepalen of hij homoseksueel is. Dat heeft het Europees Hof bepaald. Zo’n onderzoek is ‘een onevenredig ernstige aantasting van het privéleven van de asielzoeker’.

Een Nigeriaan vroeg in april 2015 asiel aan in Hongarije. Hij zei te vrezen voor vervolging in zijn eigen land vanwege zijn homoseksualiteit. Zijn verzoek werd afgewezen omdat zijn homoseksualiteit niet uit een psychologische test was gebleken. De man ging in beroep.

Deskundigenonderzoek

Overheden mogen een deskundigenonderzoek doen om te bepalen welke internationale bescherming een asielzoeker nodig heeft, zolang het recht op de menselijke waardigheid, het privéleven en het familie- en gezinsleven worden gerespecteerd, aldus het Hof. Eerder al bepaalde het Europees Hof dat zo’n test niet te intiem mag zijn.

Nietgaygenoeg

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de uitspraak geen gevolgen voor Nederland. In Nederland worden geen psychologische tests uitgevoerd, maar beoordeelt de IND of het verhaal dat de asielzoeker homo is, aannemelijk is. Daarbij wordt vooral gekeken naar het bewustwordingsproces en niet naar de situatie in Nederland. Dat leidde onder meer tot de actie #nietgaygenoeg van LGBT Asylum Support.

Vluchtelingenwerk vindt ook dat door deze uitspraak het Nederlandse beleid niet veranderd hoeft te worden.

